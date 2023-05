Zielonogórzanka chciała zainwestować na internetowej giełdzie. Straciła duże pieniądze

Internetowi oszuści nie próżnują

Ta historia to jedna z wielu, z jakimi na co dzień mają do czynienia policjanci. Nie ma dnia, żeby nie otrzymywali zgłoszeń od oszukanych osób, które przez nieostrożność tracą oszczędności swojego życia. Przestępcy wyłudzają dane do kont bankowych, kart kredytowych lub nakłaniają do kliknięcia w przesłane linki. Zdarza się również, że poprzez reklamy w sieci namawiają do zainwestowania pieniędzy na giełdzie lub w kryptowaluty. Właśnie na takiej transakcji zielonogórzanka straciła prawie pięćdziesiąt tysięcy złotych.