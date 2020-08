Zlot miłośników japońskiej motoryzacji w Tomaszowie. Interweniowała policja. Zatrzymane prawa jazdy i dowody rejestracyjne

Praca w niepełnym wymiarze - co przysługuje pracownikowi?

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma takie same prawa, co pracownik pełnoetatowy. Od wymiaru etatu zależy tylko wysokość pensji i długość urlopu wypoczynkowego. Wyjaśniamy, na co może liczyć osoba pracująca w niepełnym wymiarze czasu pracy.