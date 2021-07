Złote dziewczyny z Gorzowa. Świetny wynik Kornelii Lesiewicz. Mamy siedem medali mistrzostw Polski juniorów

Mistrzostwa Polski juniorów (U20) zakończyły się w niedzielę (4 lipca) w Lublinie. Gwiazdą lubuskiej ekipy była rzecz jasna Kornelia Lesiewicz (AZS AWF Gorzów), która już może czuć się olimpijką, bo została powołana do reprezentacji Polski na igrzyska w Tokio.

Ona znowu to zrobiła! Kornelia Lesiewicz bije życiówkę i... oczekuje jeszcze więcej

To oczywiste, że w rywalizacji juniorek na krajowym podwórku nie miała sobie równych. Bieg na 400 m wygrała w wielkim stylu, finiszując z nowym rekordem życiowym - 52,02, który to czas jest najlepszym w tej chwili wynikiem w Europie wśród zawodniczek do lat 20. Kornelia Lesiewicz wyprzedziła Olgę Rzeszewską (ALKS AJP Gorzów) - 54,95. Niewiele brakowało, a całe podium zajęłyby gorzowianki, ale Aleksandra Wołczak (AZS AWF) zameldowała się na czwartej pozycji - 55,73.