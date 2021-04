Zmarł Andrzej Kaczmarek, były trener siatkarzy Stilonu Gorzów, z którym zdobył wicemistrzostwo Polski

To właśnie za jego kadencji nyski klub osiągał największe sukcesy w historii. W 1994 i 1995 roku sięgnął po wicemistrzostwo Polski, a w 1992 i 1998 roku po brązowy medal. Co więcej, w 1996 roku Stal wywalczyła Pucharu Polski.

Co ciekawe, Kaczmarek pojawił się w Gorzowie z polecenia właśnie Wspaniałego. I z tymi samymi zawodnikami, których miał do dyspozycji jego poprzednik, Kaczmarek ponownie stanął na podium.

W kolejnym sezonie Stilon (już bez swoich największych gwiazd jak Sebastian Świderski, który przeprowadził się do Kędzierzyna-Koźle, oraz Karola Hachuły) wprawdzie dotarł do ćwierćfinału europejskiego pucharu - z gry w Final Four Top Teams Cup wyeliminował gorzowian turecki Erdemirspor Eregli - ale gorzowscy siatkarze spadli z Serii A I Ligi, po tym jak ponieśli porażkę w barażach o utrzymanie w rozgrywkach ze Skrą Bełchatów. A Kaczmarek odszedł ze Stilonu do rodzinnej Nysy.