Zmarł były trener piłkarzy m.in. Lubuszanina Drezdenko czy też Polonii Słubice Paweł Pfal Alan Rogalski

Paweł Pfal Pixabay

We wtorek 15 czerwca zmarł Paweł Pfal. To były trener piłkarzy m.in. Lubuszanina Drezdenko, którego wprowadził do trzeciej ligi, oraz takich lubuskich klubów jak: Polonia Słubice, GKS Meprozet Stare Kurowo, Błękitni Bobrówko, Uran Trzebicz czy też Muszelka Ogardy. Miał 83 lata.