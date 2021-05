Zmarł Marian Kopczyński, były radny miejski Krosna Odrzańskiego oraz sołtys Radnicy. Kiedy pogrzeb?

AKTUALIZACJA Kilkadziesiąt dzieci z przedszkola w Bytomiu Odrzańskim nie przyszło na zajęcia. Rodzice na Facebooku opisują objawy, które u nich wystąpiły

Wymioty, rozwolnienie i gorączka, to objawy, które opisują zaniepokojeni rodzice dzieci, które chodzą do przedszkola w Bytomiu Odrzańskim. W czwartek przed południem do placówki weszli na kontrolę pracownicy sanepidu z Nowej Soli.