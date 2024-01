Zmarła Antonina Grzegorzewska, była prezydent Zielonej Góry i dyrektor generalna urzędu wojewódzkiego

Była moim Aniołem Stróżem

Wiele razy podkreślała, że nie wolno zapominać o ludziach, którzy swoje życie poświęcali miastu, dokładali cegiełki, by wszystkim nam żyło się lepiej, wygodniej, bezpieczniej.

Wiele osób wspominało ją jako uczynną, życzliwą osobę.

Barbara Dzięcielewska z Antoniną Grzegorzewską chodziła do szkoły. Nazywała ją swoim Aniołem Stróżem, bo zawsze mogła liczyć na jej pomoc i wsparcie.

- Ja mała, ona - wysoka. Opiekowała się mną. A ja czułam się przy niej bezpiecznie – podkreśla B. Dzięcielewska.

To dzięki niej zawdzięczamy np. istnienie w mieście Szkoły Tańca Gracja. Bo jak wspominała jej twórczyni Alicja Górska, to właśnie Antonina Grzegorzewska zaprosiła ją do Zielonej Góry. A nie była to taka prosta sprawa. Trzeba było pokonać wiele przeszkód urzędniczych, uzyskać wiele zezwoleń. Alicja Górska dostała wtedy mieszkanie w ramach tzw. puli dla specjalistów. Została nauczycielką w Domu Harcerza i była pierwszą osobą, która w mieście założyła szkołę tańca.