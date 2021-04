Zmiana na stanowisku komendanta zielonogórskiej policji

Lubuska policja nie zdradza powodów wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec byłego komendanta. W ostatnich dniach w przestrzeni medialnej pojawiły się jednak doniesienia, że zmiany kadrowe w zielonogórskiej policji mają mieć związek z rzekomym przyjęciem szczepionki przeciwko koronawirusowi we wcześniejszym terminie przy wykorzystaniu prywatnych koneksji. Z pytaniami w tej sprawie zwróciliśmy się do lubuskiej policji.

- To bardzo doświadczony policjant, który swoją służbę rozpoczął w 1994 roku, przechodząc przez wszystkie policyjne piony. Był związany ze służbą kryminalną, wydziałem konwojowym, służbą prewencyjną. Z pewnością skutecznie zadba o bezpieczeństwo mieszkańców - dodał podinsp. Maludy.

Kierownictwo komendy miejskiej do odwołania? Toczy się postępowanie dyscyplinarne

Zielonogórska komenda pod lupą Biura Spraw Wewnętrznych?

Nie są to jednak jedyne nieprawidłowości, o których donoszą media. Sytuację w zielonogórskiej komendzie miało rzekomo wziąć pod lupę również Biuro Spraw Wewnętrznych. Badane mają być m.in. przypadki wypisywania fikcyjnych mandatów oraz braku wszczęcia postępowania wobec funkcjonariusza, który przekroczył swoje uprawnienia podczas jednej interwencji. Z pytaniami w tej sprawie zwróciliśmy się do Komendy Głównej, bowiem to jej podlega BSW. Na odpowiedź czekamy.