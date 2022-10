Zmiany w Gubinie. Ruszyły inwestycje związane z zielenią w mieście. Poza tym powstanie pumptrack i zmodernizowany zostanie skatepark

Pisaliśmy już o wyczekiwanej modernizacji stadionu miejskiego w Gubinie, która będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Inwestycji Strategicznych (samorząd gubiński dostał aż 15,5 mln zł tylko na to zadanie!). To jednak niejedyna inwestycja realizowana w mieście przygranicznym przy wsparciu finansowym z Polskiego Ładu.

Skatepark i pumptrack w Gubinie

Podczas pierwszego naboru wniosków do Polskiego Ładu wniosek Gubina pn. „Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie” został zatwierdzony i otrzymał dofinansowanie w wysokości 4,5 mln zł.

W ramach projektu zmodernizowany zostanie istniejący skatepark przy ulicy Miodowej. Przede wszystkim zainstalowane zostaną tam nowe elementy dla miłośników rolek i deskorolek. To jednak niejedyne miejsce, gdzie będzie można poszaleć "na kółkach".

Przy ulicy Sportowej powstanie duży pumptrack, czyli tor rowerowy ze spadkami i wzniesieniami. Będzie to jeden z największych placów tego typu w Polsce. Główna trasa będzie miała długość około 400 metrów, z czego 275 metrów to tor uniwersalny, a 125 metrów to część do jazdy profesjonalnej. Ponadto zostanie przygotowany specjalny „mini pump truck” na dystansie 60 metrów.