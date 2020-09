Zmiany w rozkładzie jazdy MZK w Zielonej Górze. Wracają szkolne autobusy Sprawdź!

Wracamy do normy w reżimie sanitarnym

- Cieszę się, że mimo pandemii koronawirusa życie jakoś wraca do normy, w tym normalne lekcje i dojazdy do szkół. Przyznam szczerze, że zmęczony jestem już całą tę sytuacją - mówi licealista Wojetk Bordek. _ oczywiście musimy w tych czasach pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego. To ważne!

Informacje o kursowaniu autobusów można uzyskać pod numerem telefonu 68-45-20-450 wew. 43 w godzinach od 7.00 do 14.30 lub na stronie internetowej pod adresem www.mzk.zgora.pl.

Od 1 września Miejski Zakład Komunikacji wprowadził zmiany w rozkładzie jazdy autobusów. Przewoźnik przypomina też o obowiązku noszenia maseczek w miejskiej komunikacji Jacek Katos

