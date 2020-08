Znaki zodiaku najgorszych mężów. Małżeństwo z nimi może być nie lada wyzwaniem! Zobacz, czy warto wyjść za Strzelca? [30.08.2020]

Znaki zodiaków mężów. Czy to jakim znakiem zodiaku jesteśmy, może wskazać nam prawdę o sobie, a także to, z kim powinniśmy wchodzić w związek małżeński? Zdaniem fanów astrologii - tak. Do każdego znaku zodiaku przypisuje się określone cechy charakteru. Mężczyźni spod niektórych znaków zodiaku mogą okazać się najgorszymi mężami. Czy Strzelec lub Rak sprawdzi się jako mąż? Sprawdźcie to w horoskopie, który przygotowała dla Was Wróżka Conwenna.

Znaki zodiaku najgorszych mężów - lepiej unikać z nimi ślubu Marzysz o pięknym ślubie i miłości po grób, jak z bajki? Zastanawiasz się czy Twój obecny partner sprawdzi się w roli męża? Każdy z nas ma cechy, które mogą przeszkadzać w relacjach damsko-męskich. Według astrologii to właśnie znaki zodiaku i ich charakter wpływa na powodzenia małżeństwa. Jakich znaków unikać wśród kandydatów na męża? Szczęśliwe małżeństwo – to długa rozmowa, która wciąż wydaje się zbyt krótka - Andre Maurois 5 znaków zodiaku, które nie nadają się na mężów - lepiej unikać ślubu z nimi Zobacz galerię (11 zdjęć) Którym znakiem zodiaku jesteś? Sprawdź na liście! Nie wiesz, którym znakiem zodiaku jesteś? To zależy od twojej daty urodzenia: Wodnik (20.01-18.02)

Ryby (19.02-20.03)

Baran (21.03-19.04)

Byk (20.04-20.05)

Bliźnięta (21.05-21.06)

Rak (22.06-22.07)

Lew (23.07-22.08)

Panna (23.08-22.09)

Waga (23.09-22.10)

Skorpion (23.10-21.11)

Strzelec (22.11-21.12)

Koziorożec (22.12-19.01)