Znakomity wynik! Zielonogórzanie z Akademii BUDO zdobyli aż 37 medali

NOWE Sosin: Z układem zamkniętym spotkam się w sądzie (WYWIAD)

Łukasz Sosin urodził się w Krakowie. Jako piłkarz w ekstraklasie strzelał gole dla Hutnika, Cracovii i Wisły. Ma doświadczenie z Ligi Mistrzów i reprezentacji Polski. Jest trenerem młodzieży, na poziomie CLJ w kategorii U-17, ale również kandydatem na prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Kandydatem, który nie mógł prowadzić kampanii, gdyż został zblokowany osobliwą uchwałą zarządu MZPN, nakazującą pretendentom do fotela prezesa zebrać 30 poparć. Przy czym faworyzowany przez ustępujące władze rywal, zanim jeszcze zabawa tak naprawdę się zaczęła, zgarnął 136 ze 156 rekomendacji. - Ostatecznie okazało się, gdy złożyliśmy wniosek o wszczęcie postępowania nadzorczego do Urzędu Miasta Krakowa, że zostanę dopuszczony do wyborów. Ktoś w MZPN przestraszył się, że w przeciwnym przypadku wybory będą po prostu uznane za nielegalnie – mówi 44-letni Sosin.