Znalazł portfel z kartą i PIN-em na osiedlu Pomorskim w Zielonej Górze. Nie mógł oprzeć się pokusie

Zawiadomienie o przywłaszczeniu portfela z dokumentami wpłynęło do komisariatu I we wtorek, 13 lipca. Do zdarzenia doszło jednak kilka dni wcześniej, 8 lipca. Właścicielka zorientowała się dopiero po pewnym czasie, że nie ma portfela, a ktoś wypłacił pieniądze z jej konta.

Policjanci zabezpieczyli monitoring z wizerunkiem mężczyzny płacącego kartą. I to właśnie na podstawie tych nagrań komendant wraz z policjantem służby kryminalnej rozpoznali w siedzącym na przystanku autobusowym mężczyźnie, sprawcę przywłaszczenia portfela z kartą i dokumentami. Mężczyzna był nietrzeźwy, miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Jak ustalili policjanci, 61-latek znalazł portfel na jednej z uliczek osiedla Pomorskiego, a następnie korzystając z karty, która wraz z numerem pin znajdowała się w portfelu, wypłacił 250 zł w bankomacie. Mężczyzna zrobił jeszcze drobne zakupy w jednym ze sklepów. Łączna suma strat to około 300 złotych.