Znamy już laureatów konkursu „Natura moich okolic 2021” . Nie zabrakło wśród nich Lubuszan

PLUS Park i pałac w Zatoniu zgarnęły nagrodę. Wyróżnienia dla Kostrzyna, Lasek, Rudna, Brodów

Ostatnio często narzekamy na stan naszych zabytków i postępowanie ich właścicieli. Na szczęście nie jest to regułą, co udowadniają laureaci nagrody lubuskiej wojewódzkiej konserwator zabytków. - Wybór jest trudny i mówię to z przyjemnością - tlumaczy Barbara Bielinis-Kopeć, lubuska wojewódzka konserwator zabytków. Ostatnio coraz więcej osób, instytucji dba o zabytki, stąd też wprowadziliśmy wyróżnienia.