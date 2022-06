Znamy szczegóły jubileuszu 75-lecia Klubu Sportowego Stilon Gorzów

Atrakcja będzie goniła atrakcję

Zebrali już 156 litrów krwi!

Jubileusz działacze wykorzystali też do zorganizowania akcji honorowego krwiodawstwa pod hasłem „75 litrów krwi na 75-lecie klubu”. Wystarczy przyjść do stacji krwiodawstwa w gorzowskim szpitalu przy ul. Dekerta i na hasło „Stilon” oddać honorowo krew.

Ku zaskoczeniu samych organizatorów, sympatycy klubu już do końca ubiegłego tygodnia oddali… aż 156 litrów krwi. Pierwotny zamiar został więc podwojony, i to z naddatkiem!

O szczegółach, związanych z meczem o godz. 16.00 będziemy informowali na bieżąco.