Znany jest kolejny uczestnik Memoriału Edwarda Jancarza w Gorzowie. To Bartosz Smektała

Jak pozbyć się much? Jest kilka sprawdzonych sposobów, by pozbyć się natrętnych owadów

Lato to nie tylko czas, kiedy możemy cieszyć się piękną pogodą i promieniami słońca, ale też okres, w którym doskwierają nam niektóre owady. Mogłoby się wydawać, że największą zmorą tej pory roku są komary, ale nie tylko. W wielu domach i mieszkaniach pojawiają się natrętne muchy. I o ile mogłoby się wydawać, że są "tylko" natrętne, to ma to niewiele wspólnego z prawdą. Muchy przenoszą masę bakterii. Są one roznoszone po naszych mieszkaniach, gdy mucha siada: a to na blacie, a to na łóżku. To jeszcze najmniejsze zmartwienie, bo przecież zdarza się też, że mucha siada na jedzeniu. Muchy mogą przekazać nam salmonellę, schorzenia grzybicze i pasożytnicze. Po takim "kontakcie" możemy nabawić się m.in. czerwonki, tufusu, gruźlicy, czy choroby Heinego-Medina. Jak pozbyć się much? Lepy na muchy i packi nie zawsze się sprawdzą. Preparaty owadobójcze? One utrudnią życie też nam. Jest jednak kilka domowych sposobów, które warto zastosować. Poznaj je wszystkie, kliknij dalej >>>