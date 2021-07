Znęcał się nad szczeniakiem podczas transmisji w internecie! Sadysta z powiatu strzelecko-drezdeneckiego stanie przed sądem

Rzucał szczeniakiem o podłogę

Do dramatycznej sytuacji doszło w połowie marca podczas transmisji na żywo prowadzonej przez jednego z youtuberów. Chłopak rozmawiał ze swoimi fanami i odpowiadał na ich pytania. W pewnym momencie połączył się z mężczyzną, który na oczach pozostałych uczestników transmisji chwycił swojego psa, krzyczał na niego i zaczął nim rzucać. Nie reagował na prośby, aby zostawił szczeniaka i przestał go szarpać, ale z uśmiechem na ustach tłumaczył, że właśnie w ten sposób go wychowuje. W tle było słychać popiskiwanie cierpiącego zwierzęcia.

Agresora szukali internauci

Nagranie zbulwersowało obrońców praw zwierząt, a Fundacja Leśny Patrol - Ludzie Przeciw Myśliwym opublikowała wstrząsające nagranie na swoim profilu w mediach społecznościowych. Na odzew nie trzeba było długo czekać. Oburzeni internauci niemal natychmiast rozpoczęli poszukiwania sadysty. Szybko okazało się, że to mieszkaniec jednej ze wsi w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Niedługo później w mieszkaniu mężczyzny pojawili się inspektorzy z OTOZ Animals w Gorzowie, którzy w asyście policjanci odebrali szczeniaka oraz jego matkę od oprawcy.