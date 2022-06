Znicze ułożone w kształcie krzyża w Zielonej Górze - symboliczne pożegnanie motocyklisty. 15. śmierć na motocyklu na lubuskich drogach

Na drogach Zielonej Góry. Tragiczny wypadek motocyklisty

Do tragedii doszło w niedzielę późnym wieczorem na ul. Dąbrówki w Zielonej Górze. Zgłoszenie o wypadku służby ratownicze otrzymały ok. godziny 22. Na miejsce przyjechały dwa zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że motocyklista uderzył w betonowy słup kładki dla pieszych. Długo trwała walka o życie 32-letniego mężczyzny. Niestety, siła uderzenia była tak duża, że nie udało się go uratować. Przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku bada zielonogórska policja.

W na drugi dzień po tragedii, w poniedziałek w miejscu wypadku pojawiły się znicze i biała róża. Znicze zostały ułożone w kształt krzyża.