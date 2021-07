Znów mamy nas upały. Przypominamy, by nie chłodzić się w fontannach. To niebezpieczne

Czytelniczka zwraca uwagę, że na łamach gazety powinniśmy do skutku przypominać, że kąpiel w miejskich fontannach jest zabroniona. Ta największa, na placu Bohaterów, kusi w tym roku różnymi kolorami. Najpierw przypominała nam Lazurowe Wybrzeże, teraz jest… różowa, co podoba się zwłaszcza małym dziewczynkom i chętnie wchodzą do wody. Fontanna wygląda atrakcyjnie nie tylko ze względu na barwę wody, w tym roku przeszła gruntowny remont (zyskała nową nieckę, dysze oraz oświetlenie). Jednak pamiętajmy, że fontanny to nie basen. Lekarze ostrzegają, że miejskie zbiorniki wodne mogą być miejscem rozwoju drobnoustrojów, także chorobotwórczych. Nie tylko dlatego, że załatwiają tu swoje potrzeby fizjologiczne ptaki, psy i inne zwierzęta.

Największym błędem jest wietrzenie mieszkań w dzień. Tymczasem od rana do wieczora okna powinny być zamknięte, a wietrzenie powinno się odbywać od 22.00 do 8.00. W dzień dobrze jest mieć zasłonięte rolety. Można też powiesić koc. W krajach śródziemnomorskich domy mają drewniane okiennice. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo drewno nie przewodzi ciepła.

Wiele osób radzi też, by w mieszkaniu porozwieszać mokre prześcieradła, ręczniki. To błąd! Wraz z temperaturą wilgotność powietrza rośnie. Bo jak jest gorąco, to wszystko w naszym domu paruje. Nawet ziemia z kwiatków w doniczce. Dlatego nie powinniśmy w mieszkaniu suszyć prania. Wywieszajmy je na dworze.

Kolejna rada to pić odpowiednio dużo napojów. Ile? To zależy od naszej wagi, temperatury powietrza, ale generalnie można powiedzieć, że co najmniej 2 litry. Najlepiej wody, ale może być też gorzka lub lekko słodzona herbata, niesłodzone napoje.

Pamiętajmy też, by w upały spożywać lekkie potrawy!