Zobacz, jak Sulechów wystroił się na majówkę. W roli głównej tulipany i... parasole

Zachęcając mieszkańców gminy do symbolicznego włączenia się w obchody poprzez dekorowanie balkonów i okien flagami narodowymi miasto przystraja się w biało-czerwone barwy oraz kolorowe ozdoby. Kolejny raz firma Rockwool Polska przyłączyła się w świąteczne przystrajanie przestrzeni publicznej Sulechowa. Tym razem ufundowała wykonane z wełny skalnej tulipany oraz napisy 3 Maja. Możemy je zobaczyć na rondach oraz niektórych skwerach. Na znak pamięci o dniu Flagi Państwowej, obchodzonym 2 maja oraz Konstytucji 3 Maja pracownicy Wydziału Współpracy i Promocji Gminy przystroili ratuszowy balkon parasolkami w kolorach narodowych.

Parasole na ratuszu, tulipany na rondach

To bardzo fajny pomysł, by święta państwowe świętować w taki trochę inny sposób. Te parasole na ratuszu bardzo mi się podobają. Duże tulipany na rondach także - mówi pani Halina. - Z powodu pandemii nie ma festynów, rodzinnych pikników, sportowych zawodów, więc chociaż w taki sposób możemy odczuć, że to wyjątkowe dni.