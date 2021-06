Zobacz kolejne niepublikowane zdjęcia małego Bartosza Zmarzlika ze Stali Gorzów. Też z Tomaszem Gollobem

SPRAWDŻ TEŻ

Sprawdź, czy wiesz wszystko o Bartoszu Zmarzliku i rozwiąż nasz test z kwietnia 2020 r.

Kinice to wieś położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Nowogródek Pomorski.

Bartosz Zmarzlik od małego mieszka w Kinicach.

- Czuję, że to jest dobre miejsce dla mnie. Od dziecka jestem w tej miejscowości. Wyprowadziłem się 150 metrów od rodziców, więc nadal ich mam pod ręką. Obok jest babcia, firma i brat. Codziennie widzimy się - mówi Bartosz Zmarzlik ze Stali Gorzów. - Szczerze? Nie wyobrażam sobie inne miejsca do zamieszkania. Do miasta mam blisko. Mogę do niego podskoczyć, jak czegoś potrzebuję, w każdej chwili. A tutaj mam drzewa, słońce, jezioro... Co mi więcej trzeba?