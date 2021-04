Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Żołnierze pomagali w ewakuacji pacjentów ze szpitala w Skwierzynie. Chorych na COVId-19 przeniesiono do Kostrzyna i Świebodzina

Sytuacja w szpitalu w Skwierzynie pozostaje trudna, co wymusiło we wtorek (20.04) ewakuację kolejnych 15 pacjentów zarażonych COVID-19 do innych placówek medycznych. Tej misji podjęli się żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz „Czarnej Dywizji”. Przeprowadzona akcja przebiegła sprawnie dzięki doświadczeniu żołnierzy i współpracy wszystkich służb.



Sytuacja w szpitalu w Skwierzynie nadal pozostaje bardzo trudna i z tego względu konieczna była kolejna ewakuacja pacjentów szpitala. Operacja na wniosek Wojewody Lubuskiego polegała na przetransportowaniu chorych na Covid-19 do placówek medycznych w Świebodzinie i Kostrzynie. Akcja ewakuacyjna rozpoczęła się we wtorek, 20 kwietnia w samo południe a zakończyła się około godz. 13.30. - Działania wojska zostały przeprowadzone szybko, sprawnie, z największą wrażliwością, empatią i przy jak najmniejszych niedogodnościach dla pacjentów - podkreśla kpt. Marcin Misiak z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej



Ewakuacja była nietypowa, ponieważ wiązała się z koniecznością przygotowania tego przedsięwzięcia w zaledwie dwie godziny. - W tym krótkim czasie musieliśmy zorganizować całą operację, co udało się ze względu na doświadczenie, jakie w tego typu akcjach posiadają już żołnierze skwierzyńskiego batalionu WOT i 11 Dywizji Kawalerii Pancernej – podsumowuje ppor. Krysztof Ciupak ze 151 batalionu lekkiej piechoty.



Sprawne działanie udało się zapewnić dzięki połączonemu wysiłkowi wojska z Policją i pogotowiem ratunkowym. W tej sytuacji żołnierze różnych jednostek działali jako tzw. Zespół Interwencji Kryzysowej (ZIK), które powstały dokładnie rok temu, 20 kwietnia 2020r., w każdym województwie na bazie jednostek WOT i wojsk operacyjnych.



