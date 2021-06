ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra. Składy drużyn, transmisja TV, relacja LIVE

Lubuskie. Wakacyjnym pociągiem z Zielonej Góry i Gorzowa nad morze. Nowy rozkład jazdy Polregio od 13 czerwca

Pociągiem rano - za 39 zł - pojedziemy nad morze, do Międzyzdrojów, Świnoujścia, by wrócić do domu wieczorem. Będą też połączenia do Lubuskiej Perły - Łagowa. No i zmiany na węzłach Żary - Żagań, Kostrzyn n/O - Gorzów. Sprawdź nowy rozkład jazdy Polregio, który wejdzie w życie 13 czerwca!