Zorza Port 2000 Mostki przegrywa ze Zrywem Rzeczyca 0:2. Gospodarzom zabrakło skuteczności, a w drugiej połowie także kondycji

W pierwszej połowie to gospodarze mieli optyczną przewagę i starali się nadawać ton grze. Najlepszą sytuację zmarnował Michał Strózik, który tuż przed bramką dostał piłkę wyłożoną na tacy, ale zamiast wpakować ją do siatki... przewrócił się, fatalnie kiksując. Jedną ze swoich okazji wykorzystali za to goście. W 35 min Daniel Rosiński wykorzystał błąd obrony i pewnym strzałem pokonał Igora Florianowicza. Do przerwy 0:1.