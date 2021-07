Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 5.07.2021. Co słychać na Facebooku?

Co słychać w świecie żużla? Śledzimy na bieżąco profile na Facebooku najważniejszych polskich drużyn żużlowych. Sprawdź, jakie są najnowsze posty i co ważnego właśnie dzieje się w żużlowym świecie.

Świat żużla na Facebooku

Kolejnym zawodnikiem XVII Memoriału Edwarda Jancarza jest ⤵ 👤: Anders Thomsen Racing Wiek: 27 lat 🏆: Starty w Memoriale ➡️ 2018 (16 miejsce) 2019 (14 miejsce) Zawodnik Moje Bermudy Stal Gorzów. Dwukrotny Indywidualny Mistrz Danii. Brązowy medalista Speedway of Nations z 2020. Indywidualny Mistrz Europy Juniorów z 2015 oraz Indywidualny Wicemistrz Świata Juniorów z tego samego roku. Drużynowy Wicemistrz Polski z Moje Bermudy Stal Gorzów z ubiegłego sezonu. W tym roku stały uczestnik Speedway Grand Prix. Po 11 rundach PGE Ekstraligi średnia biegowa Andersa wynosi 1.947 i jest jak dotychczas 15 średnią w lidze. Kupując dzisiaj bilet na Memoriał Edwarda Jancarza masz szansę wygrać czapeczkę z autografem Andersa Thomsena👊 Bilety dostępne ⤵️ 🌐: bilety.stalgorzow.pl 🏟: Sklep Kibica przy Stadionie ➖ #StalowaRodzina💛💙 #MemoriałEdwardaJancarza #AndersThomsen #Enea Gorzów EchoGorzowa.pl pobandzie.com.pl

Duże uśmiechy dziś w Lesznie, ale to nie był łatwy mecz. Razem daliśmy radę 💛❤️ Jedziemy dalej🔥 #ThisIsSparta

Wielki gest Kapitana Moje Bermudy Stal Gorzów Bartosz Zmarzlik #95 Na licytację dla Niny Słupskiej przekazał złoty medal IMŚ z 2019❤️👏 "Wspomniany medal postanowiłem przekazać na licytację, by pomoc Ninie, która jest na starcie swojego życia i również ma swoje marzenia. Pomóżmy, aby miała szansę je spełniać." Kapitanie jesteś nie tylko genialnym zawodnikiem, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem o wielkim sercu❗️ ➡ Informacje o aukcji: https://allegro.pl/oferta/zloty-medal-b-zmarzlika-za-tytul-mistrza-swiata-10882044643?fbclid=IwAR0mIjX30j17nW4mFIa13OyGVZINN7mHbugw98P8Hh9PR6y0ue2-bx_8Hxg ➡ Informacje o zbiórkach: https://www.siepomaga.pl/nina?fbclid=IwAR2DcRPU59oc9lRhNVGqpCeUFh5Ydf84ppe1THSPfckKQkSQ9fxZaFGj0FM ➖ #StalowaRodzina💛💙 #TeamZmarzlik #NineczkaKropeczka

Obecnie mamy miejsce w play - off ale walka będzie do 14 rundy. #KSUL 🤟⬜🟦 #BullSquad #JestemBykiem #PGEE

#LESWRO 4️⃣1️⃣ : 4️⃣9️⃣ To był bardzo interesujący mecz ale to goście biorą pełną pulę. Gratulacje dla WTS Sparta Wrocław za zwycięstwo 👍 My walczymy cały czas o play-offy 💪 Dziękujemy Wam Kibicom za przybycie i doping 👊 #KSUL 🤟⬜🟦 #BullSquad #JestemBykiem #PGEE