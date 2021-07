Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 9.07.2021. Co słychać na Facebooku?

Co słychać w świecie żużla? Śledzimy na bieżąco profile na Facebooku najważniejszych polskich drużyn żużlowych. Sprawdź, jakie są najnowsze posty i co ważnego właśnie dzieje się w żużlowym świecie.

Świat żużla na Facebooku

Następnym uczestnikiem, który wystąpi w XVII Memoriale Edwarda Jancarza jest ⤵ 👤: Jason Doyle Wiek: 35 lat 🏆: Starty w Memoriale ➡️ 2019 (11 miejsce) Zawodnik Fogo Unia Leszno. Indywidualny Mistrz Świata z 2017 roku. Brązowy medalista Drużynowych Mistrzostw Świata z Australią (2013, 2014) oraz brązowy medalista Speedway of Nations (2019). Indywidualny Mistrz Australii (2015). Stały uczestnik Speedway Grand Prix. W tym sezonie jeden z liderów aktualnego Mistrza Polski. 6 średnia biegowa w PGE Ekstralidze (2.175) Kupując dzisiaj bilet na Memoriał Edwarda Jancarza masz szansę wygrać czapeczkę z autografem Jasona Doyle👊 Bilety dostępne ⤵️ 🌐: bilety.stalgorzow.pl 🏟: Sklep Kibica przy Stadionie ➖ #StalowaRodzina💛💙 #MemoriałEdwardaJancarza #JasonDoyle #Enea Gorzów #MojeBermudy Stal Gorzów EchoGorzowa.pl pobandzie.com.pl

Bardzo groźny upadek Jakuba Oleksiaka i Macieja Juskowiaka z Leszna podczas wczorajszej rundy Pucharu Ekstraligi w klasie 250 cc. Jakub Oleksiak (kask niebieski) został przetransportowany do szpitala z podejrzeniem złamania nogi. Maciej Juskowiak (kask czerwony) wrócił do parku maszyn o własnych siłach, ale nie kontynuował zawodów. Obu zawodnikom życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Trzymajcie się chłopaki 💪