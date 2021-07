Żużel: Najnowsze posty z 1.07.2021. Co ważnego się wydarzyło?

Świat żużla na Facebooku

WSPOMÓŻ NINE SŁUPSKĄ W WALCE O POWRÓT DO ZDROWIA 💪 Oto kilka słów od taty Niny: Zapraszam wszystkich kibiców żużla na mecz Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław na którym ja (tata Niny ) wraz z wolontariuszami będziemy zbierać pieniądze na leczenie Niny. Do tej pory udało się zgromadzić 7,2 mln złotych dzięki fanom speedwaya i ludziom dobrego serca. Brakuje nam jeszcze 2 100 000 złotych. Jesteśmy na ostatniej prostej. Wiem, że tylko dzięki Waszej wspólnej pomocy uda nam się wygrać ten wyścig o zdrowie. Widzimy się w niedziele. Wolontariuszy ubranych w bluzki w kropeczki i puszkami znajdziecie na trybunach. Przyłączcie się do nas do zobaczenia na meczu! Dziękujemy że jesteście z Niną bez Was ten wyścig o zdrowie by się nie udał. Pozdrawiam Tomasz Słupski #KSUL 🤟⬜🟦 #PGEE