Żużel: Najnowsze posty z 4.07.2021. Co ważnego się wydarzyło?

Co słychać w świecie żużla? Śledzimy na bieżąco profile na Facebooku najważniejszych polskich drużyn żużlowych. Sprawdź, jakie są najnowsze posty i co ważnego właśnie dzieje się w żużlowym świecie.

Świat żużla na Facebooku

🎥 W sobotę (19 czerwca) na minitorze przy ulicy Brzegowej w Częstochowie rozegrano I rundę eliminacji do Indywidualnych Mistrzostw Polski w klasie 85-125 cc. Zobaczcie, co działo się w parku maszyn wśród najmłodszych reprezentantów "czarnego sportu". 🦁 _ #BialoZielonaRodzina #KochamWlokniarz

⚠️ OSTATNI DZIEŃ GŁOSOWANIA W GRUDZIĄDZKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM! Nie oddałeś jeszcze głosu? Jeszcze tylko dziś możesz zagłosować na projekt NOWEJ TRYBUNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA H4! Wejdź na stronę https://grudziadz.budzet-obywatelski.org/ i kliknij GŁOSUJ ONLINE. Rozpocznij głosowanie, wypełnij formularz podając swoje dane: imię, nazwisko, PESEL, a także adres zamieszkania. W kolejnym roku zostaniesz przekierowany do wyboru projektów ogólnomiejskich i dla Twojego osiedla. KAŻDY GŁOS JEST WAŻNY! Zachęcamy wszystkich mieszkańców Grudziądza do oddawania głosów na projekt nowej trybuny na H4 wraz z toaletami, który jest do wyboru spośród projektów ogólnomiejskich. Szczegóły projektu: https://www.gkm.grudziadz.net/2021/06/28/gbo-glosuj-na-projekt-nowej-trybuny-na-h4/

Co by nie powiedzieć to przed nami hit XI rundy #PGEE #LESWRO 💪 Do zobaczenia tylko w nSport+ oraz CANAL+ online Startujemy o 19:15 #KSUL 🤟⬜🟦 #BullSquad #JestemBykiem

Leon Madsen drugi w gdańskim finale SEC. Dobry występ Smektały