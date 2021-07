Żużel: Najnowsze posty z 8.07.2021. Co ważnego się wydarzyło?

Co słychać w świecie żużla? Śledzimy na bieżąco profile na Facebooku najważniejszych polskich drużyn żużlowych. Sprawdź, jakie są najnowsze posty i co ważnego właśnie dzieje się w żużlowym świecie.

Świat żużla na Facebooku

ℹ️ W związku z pojawiającymi się informacjami na temat Nickiego Pedersena informujemy: 👉 Zawodnik został zawieszony przez duńską federację DMU do dnia 5 stycznia 2022 roku za nieprawidłowe zachowanie wobec sędziego zawodów podczas półfinałowego turnieju Pucharu Metal Speedway League. 👉 Zgoda duńskiej federacji DMU na starty zawodnika w rozgrywkach PGE Ekstraligi została wycofana. 👉 Zawodnik wystąpił do duńskiej federacji DMU z odwołaniem od decyzji, w którym zawarta była prośba o zawieszenie kary. Wniosek ten został odrzucony. 👉 Zawodnik w wyniku odrzucenia odwołania przez duńską federację DMU skorzystał z możliwości odwołania do Duńskiej Konfederacji Sportu w trybie pilnym. 👉 Nicki Pedersen jest w drodze do Grudziądza. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania do Duńskiej Konfederacji Sportu i zawieszenia kary zawodnik będzie gotowy do startu w piątkowym spotkaniu ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM z eWinner Apatorem Toruń. Ostateczny skład naszej drużyny na mecz #GRUTOR poznamy 1,5 godziny przed startem zawodów.