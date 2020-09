Żużel. PGE Ekstraliga. RM Solar Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno [RELACJA LIVE]

6 września 2020 06.09.2020 Aktualizacja: 6 września 2020 18:29 06.09.2020 18:29

Żużlowcy Falubazu Zielona Góra w pierwszej części sezonu przegrali w Lesznie 43:47. ©PGE Ekstraliga/Marcin Kubiak

W niedzielę 6 sierpnia na zielonogórskim torze żużlowcy RM Solar Falubazu zmierzą się z Fogo Unią Leszno. Gospofdarze potrzebują wygranej, by zbliżyć się do fazy play off. Mecz rozpocznie się o godz. 19.15. Zapraszamy na naszą relację LIVE.

