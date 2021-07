„Żużel” wchodzi na ekrany kin. W roli „Dzikusa” zobaczymy Łukasza Kaczmarka, byłego zawodnika Stali Gorzów

Żużlowa kariera Łukasza Kaczmarka nie trwała długo, wychowanek Stali Gorzów ścigał się w sezonach 2012-2015, jeździł głównie w zawodach młodzieżowych, ale zaliczył – co dla wielu kibiców może być zaskoczeniem - start w turnieju Grand Prix. 26-latek wciąż pasjonuje się motoryzacją, a do filmu trafił trochę przez przypadek. Opowiedział nam o kulisach pracy przy „Żużlu”, o swojej przygodzie ze speedway’em i planach na przyszłość.

Jak znalazł się pan w obsadzie filmu?

- To zasługa Artura Urbaniaka, byłego mechanika Mateja Žagara. W Ostrowie Wlkp. był casting, w którym uczestniczył. To on dał namiar na mnie pani reżyser Dorocie Kędzierzawskiej. Skontaktowano się ze mną i jakiś czas namawiano na przyjazd, bo powiem szczerze, że na początku wcale mnie ten pomysł nie pociągał. Uważałem, że ja i aktorstwo raczej nie idziemy w parze. Pracowałem wtedy w komisie samochodowym u kolegi, on też mnie namawiał do tego, żebym spróbował. I w końcu się zdecydowałem. Nie żałuję, bo spodobało mi się. Przeżyłem fajną przygodę, w atmosferze i otoczce, której dotąd nie znałem.