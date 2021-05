Żużlowa reprezentacja Polski integruje się w Bydgoszczy. A w niej m.in. Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek

Piotr Pawlicki, kapitan Unii Leszno, zapytany o to, co by podpowiedział młodym zawodnikom, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy na zgrupowanie, odpowiedział: - Czasami zastanawiam się, czy to młodzi zawodnicy nie powinni mi czegoś podpowiedzieć, abym lepiej startował, ale tak już na serio, to na pewno dobrze, że się pokażą na kadrze, poznają tę atmosferę i to zaprocentuje w przyszłości.