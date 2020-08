Żużlowcy Falubazu Zielona Góra tuż za podium w finale Srebrnego Kasku

Trener Falubazu Piotr Żyto: Podchodzimy do meczu bez napinki i ze spokojem

Żużlowcy RM Solar Falubazu Zielona Góra w niedzielę (23 sierpnia) zmierzą się z Betardem Spartą Wrocław w meczu 11. kolejki PGE Ekstraligi. - Kilka ostatnich meczów Sparcie nie wyszło, dlatego będą robić wszystko, by zdobyć u nas punkty i awansować do play off – mówi Piotr Żyto, ...