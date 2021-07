Żużlowcy Falubazu Zielona Góra w ostatnim wyścigu wydarli drugą lokatę rywalom

Na zielonogórskim torze triumfowali faworyci. Lublinianie, mający w składzie Wiktora Lamparta i Mateusza Cierniaka - jednych z najlepszych juniorów PGE Ekstraligi – prowadzili od pierwszej serii. Słaby początek mieli za to gospodarze, którzy długo nie mogli wygrać wyścigu. Niemoc zielonogórzan, dopiero w siódmym biegu, przełamał Jakub Osyczka. Później zwycięstw Falubazu nie było jednak dużo, jeszcze dwukrotnie triumfował Jakub Osyczka i tylko raz Fabian Ragus. Mimo to gospodarze do ostatniego wyścigu walczyli o drugą lokatę z ostrowianami, Fabian Ragus zajął w nim trzecie miejsce, ale ostatni był Sebastian Szostak.