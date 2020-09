Żużlowcy Falubazu Zielona Góra wykorzystali atut własnego toru. Pokonali Unię Leszno i Stal Gorzów [ZDJĘCIA]

Stal Gorzów pojedzie o medale! Właśnie awansowała do rundy play off!

Gorzowscy kibice mogą już być spokojni o awans Stali do rundy play off PGE Ekstraligi. We wtorek 8 września MrGarden GKM Grudziądz pokonał Motor Lublin i dzięki temu gorzowianie już są pewni walki o medale.