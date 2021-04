Żużlowcy Marwis.pl Falubazu Zielona Góra dzielnie walczyli z Włókniarzem Częstochowa. „Pokazaliśmy charakter, będzie lepiej”

– Pojadę do Częstochowy z takim nastawieniem, że bardzo lubię ten tor – mówił Matej Žagar. – Zawsze chce mi się tam ścigać, to jest świetne uczucie, jak jeździe się na taki obiekt. Spędziłem tam trzy lata [startował w barwach Włókniarza w sezonach 2017-19 – red.]. Bardzo dobrze wspominam Częstochowę. Tor trochę zmienił się rok temu, ale wydaje mi się, że jeśli pogoda będzie w porządku, to nie będzie jakiegoś zaskoczenia.