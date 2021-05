Żużlowcy Marwis.pl Falubazu Zielona Góra jadą ze Spartą Wrocław. Trudno o optymizm. Czy wakacje „komandosa” pomogą?

Niedzielnym (30 maja – godz. 16.30) meczem z Betardem Spartą Wrocław zielonogórscy żużlowcy zakończą pierwszą rundę rozgrywek. Jeśli nie zdobędą choćby jednego punktu, to na półmetku sezonu pozostaną na ostatnim miejscu w ekstraligowej tabeli. To oznacza, że Falubaz wciąż będzie głównym kandydatem do spadku. By zrzucić z siebie ten ciężar zielonogórzanie powinni jak najszybciej zacząć zdobywać meczowe punkty. Czy uda im się wywalczyć coś w spotkaniu na własnym torze ze Spartą?

Tai Woffinden: Daleko mi do pełni sił, ale mogę wrócić do jazdy

Sparta stanowi mocną, wyrównaną drużynę, dlatego trudno, by w głowach kibiców zielonogórskiej ekipy zatliły się wielkie nadzieje na zwycięstwo ich drużyny. Należy jednak dodać, że większość punktów wrocławianie zdobyli na własnym torze, który zwykle stanowi spory problem dla gości. Na wyjazdach ścigali się w tym sezonie dwa razy – pokonali będący jeszcze wtedy w głębokim kryzysie Włókniarz Częstochowa i niespodziewanie przegrali z GKM-em Grudziądz. To spotkanie pewnie potoczyłoby się inaczej dla spartan, gdyby na początku meczu kontuzji nie doznał jeden z ich liderów Tai Woffinden. To było na początku kwietnia, Brytyjczyk złamał łopatkę. Do składu wrocławian wrócił 23 maja w spotkaniu z Unią Leszno. „Tajski” zdobył siedem punktów w pięciu wyścigach. Wrocławianie z pewnością czekają na powrót do wysokiej formy „Tajskiego”, a zielonogórzanie na pewno żyją nadzieją, że nie stanie się to w najbliższą niedzielę. To trochę sprzeczne z rozsądkiem, ale to właśnie w byłym mistrzu świata Falubaz może szukać słabego punktu wrocławskiej drużyny. Tym bardziej, że Brytyjczyk ciągle nie czuje się w 100-procentach zdrowy.