Kibice Stali Gorzów niosą drużynę po kolejne zwycięstwo! Szukajcie się na zdjęciach

W piątek 25 czerwca rozpoczęła się 10. kolejka PGE Ekstraligi, w której Moje Bermudy Stal Gorzów podejmuję drużynę ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz. Mimo dosyć nietypowej pory rozgrywania spotkania (Stal na „Jancarzu” najczęściej rozgrywa mecze w niedzielę, a jeśli w piątek, to o 20.30), na stadion przybyło kilka tysięcy kibiców. Wielu z nich zrobiło to już kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem pojedynku.

Jak kibice żółto-niebieskich niosą drużynę po kolejne punkty, zobaczcie w naszej galerii z „Jancarza”.



