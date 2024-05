Młodzi wojownicy walczyli o medale Mistrzostw Województwa Lubuskiego

– Porażki są wpisane w sport. Nie oznacza to jednak, że niczego ze sobą nie niosą. Dla zawodników uczestniczących w zawodach o takiej randze jak mistrzostwa województwa, przegrane pojedynki też przynoszą cenne doświadczenia. Determinują do jeszcze cięższej pracy i do tego, by zawodnicy mogli wrócić na matę silniejszymi – mówi Magdalena Ogórek, prezes nowosolskiego klubu, w przeszłości utytułowana zawodniczka judo.