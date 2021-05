Koronawirus w Lubuskiem. Czy trudno o zakażenie w Twoim powiecie? Wskaźnik zakażeń |21 MAJA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

W piątek 21 maja potwierdzono 35 nowych przypadków koronawirusa w Lubuskiem. To już piąty dzień z liczbą przypadków poniżej 40. To też o połowę mniej niż tydzień temu (14 maja było 67 przypadków). Wskaźnik zakażeń w regionie wciąż więc spada. Aktualnie wynosi 4,3 os. na 100 tys. mieszkańców.

Ile wynosi on w Twoim powiecie? Dane dla każdej części Lubuskiego prezentujemy na kolejnych stronach.



