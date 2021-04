Koronawirus w Lubuskiem. Kolejne dwa powiaty w żółtej strefie. Wskaźniki zakażeń |27 KWIETNIA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

We wtorek, 27 kwietnia potwierdzono 114 nowe przypadki koronawirusa (po wcześniejszym przeprowadzeniu 1949 testów). W dalszym ciągu widać tendencję spadkową.



W zeszły wtorek (20 kwietnia) w naszym regionie były bowiem 174 zakażenia, a przez kolejne pięć dni liczby nie spadały poniżej 200. Aktualnie wskaźnik zakażeń w Lubuskiem wynosi więc 21,4 os. na 100 tys. mieszkańców. To wynik dobry, bo stablizujący obecność regionu w żółtej strefie. Do dwóch województw, które najlepiej radzą sobie z koronawirusem, jednak nam jeszcze brakuje. W Podlaskiem wskaźnik wynosi 12,8, a w Podkarpackiem - 13,5 os. na 100 tys. mieszkańców.





Sytuacja pandemiczna w naszym regionie cały czas jednak się poprawia. W umownej żółtej strefie (średnia dzienna zakażeń z ostatniego tygodnia nie może przekraczać 25) jest już bowiem 11 na 14 lubuskich powiatów. We wtorek do żółtej strefy powróciły powiaty: międzyrzecki i nowosolski.



Jak wygląda sytuacja w poszczególnych częściach naszego regionu? Zobaczcie na kolejnych podstronach.



