Rodzinna feta, gry i zabawy, muzyka, retro klimaty na zakończenie majówki w pałacowym otoczeniu. Trwa piknik w Zatoniu Jarosław Wnorowski

W niedzielę 5 maja, na zakończenie majówki, od południa - Zielonogórski Ośrodek Kultury wraz z Fundacją Ogrody Kultury, zapraszają do Parku Książęcego w Zatoniu na wydarzenie plenerowe „Wokół Piknikowego Koszyka”. Całość potrwa aż do godziny 17. Warto dołączyć, bo atrakcji co nie miara, a wstęp jest wolny.