Koronawirus w Lubuskiem. W tym mieście jest już trzeci dzień z COVID-19. Wskaźnik zakażeń |11 LIPCA

W niedzielę 11 lipca w Lubuskiem potwierdzono jeden przypadek koronawirusa. Odnotowano go w Gorzowie.



Północnej stolicy województwa warto się w najbliższych dniach przyglądać uważniej. Mamy bowiem do czynienia z trzecim kolejnym dniem z co najmniej jednym zachorowaniem. Takiej sytuacji w jakimkolwiek lubuskim powiecie nie było od kilku tygodni. W ciągu kilku dni Gorzów z powiatu "wolnego od covida" stał się powiatem z najwyższym współczynnikiem zachorowalności (0,5 na 100 tys. osób). Aktualny wskaźnik zakażeń w regionie wynosi 0,15 os. na 100 tys. mieszkańców.



