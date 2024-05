Lubuskie kusi mnóstwem imprez i wydarzeń kulturalnych. Lotny Festiwal Piwa, Leśna Noc Muzeów, poezja Edwarda Stachury, Katarzyna Nosowska

NOWA SÓL

W poniedziałek (13.05) o godz. 17.30, Miejska Biblioteka Publiczna im. Edwarda Stachury w Nowej Soli, zaprasza na spektakl teatru Terminus A Quo pt. „Wniebowzięcie” wg scenariusza i w reżyserii Edwarda Gramonta. Jest to spektakl na wskroś poetycki, włóczęgowski, nawiązujący swym klimatem do osoby poety (ale także malarza) - Edwarda Stachury „Steda”. Jego utwory są wykonywane m.in. przez grupę „Stare Dobre Małżeństwo” oraz podczas wieczorów z piosenką z „krainy łagodności”, a na motywach jego powieści „Siekierezada czyli zima leśnych ludzi”, na podstawie której, w 1985 roku, powstał film w reżyserii Witolda Leszczyńskiego. Po spektaklu odbędzie się koncert piosenki poetyckiej, podczas którego wystąpi zespół z miejscowego liceum, który zaaranżował w oryginalny sposób utwory poety. Tradycyjnie zagra też zespół Roberta Kajdanowicza. Oba wydarzenia przewidziane są w plenerze tj. w bibliotecznym Ogrodzie Sztuk. Wstęp wolny.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

MIĘDZYRZECZ

W sobotę (11.05) od 11 do 17.30, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej zaprasza na Leśną Noc Muzeów, upamiętniającą 100. rocznicę powstania lasów państwowych. Obecne będą stoiska edukacyjne nadleśnictw: Bolewice, Karwin, Międzychód, Międzyrzecz, Skwierzyna, Smolarz i Trzciel oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z Gorzowa Wlkp. Nie zabraknie pokazu dronów, warsztatów wyrobu mioteł z gałęzi brzozy, wyplatania wyrobów z korzeni sosny, żywicowania, quizów wiedzy przyrodniczo-leśnej czy spotkania z bartnikiem. O godz. 15 odbędzie się podsumowanie konkursu sygnalistów myśliwskich wraz z koncertem galowym laureatów. Będzie to także znakomita okazja do zapoznania się ze zbiorami międzyrzeckiego muzeum, w tym cennej kolekcji portretów trumiennych, zbiorów poświęconych ponad tysiącletniej historii oraz etnografii regionu. Wstęp wolny.

ZIELONA GÓRA

We wtorek (14.05) o godz. 18 w Muzeum Ziemi Lubuskiej, odbędzie się coroczny koncert muzyki współczesnej Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tym razem, oprócz kompozytorów reprezentujących Zieloną Górę i Poznań, zaproszono do współpracy także twórców ze Szczecina.

Wysłuchamy kompozycji instrumentalnych na wiolonczelę i fortepian, fortepian solo, a także pieśni do słów Cypriana Kamila Norwida. W tytułach kompozycji znajdziemy odwołania do barw, cieni i poetyckich inspiracji, a grono wykonawców reprezentuje wszystkie trzy ośrodki: Milena Palkaj – fortepian (Szczecin), Wojciech Kaszuba – wiolonczela, Maria Koszewska-Wajdzik – fortepian (Poznań), Maciej Straburzyński – bas-baryton i Monika Hanus-Kobus – fortepian (Zielona Góra). Planowany koncert jest owocem współpracy Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego z Katedrą Kompozycji Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Akademią Sztuki w Szczecinie. Koncert poprowadzi studentka Instytutu Muzyki, Natalia Witwicka. W programie koncertu: Toccata na fortepian - Piotra Gryski oraz „Trzy pieśni do słów Norwida” na baryton i fortepian Stanisława Leśniewskiego (Przeszłość, Ciemność, Czułość). Ponadto zabrzmi I. Sonata fortepianowa "Post-Neo" na lewą rękę - Artura Cieślaka. Nie zabraknie prawykonań utworów: „Gra cieni 3” na wiolonczelę i fortepian - Agnieszki Zdrojek-Suchodolskiej, „Czarno-Białe” na wiolonczelę i fortepian - Katarzyny Taborowskiej i „Płatki Białych kwiatów” do słów C. K. Norwida na baryton i fortepian - Katarzyny Kwiecień-Długosz (Zachariasz, Kamienie, Wyścig, Cisza). Wstęp wolny.