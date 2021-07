Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/15]

Znani Lubuszanie i ich pupile. Gwiazdy z naszego regionu mają urocze zwierzaki. Kto ma psy, a kto koty? Sprawdź!

Zajrzeliśmy do domowych zwierzyńców znanych Lubuszan. Niektóre psiaki i koty gwiazd same mają już status "celebrytów". Jak to możliwe?



Jednym z najbardziej znanych psiaków jest bez wątpienia pupil Jankesa, który brał udział w wielu akcjach charytatywnych, mających na celu pomoc schroniskom. W ostatnim czasie serca wielu internautów podbija pies Dawida Kwiatkowskiego, a Krystyna Prońko chętnie spędza czas ze swoim pupilem nie tylko w domowym zaciszu. Zresztą... zobaczcie sami!



Znani Lubuszanie kochają zwierzaki!



WIDEO: Jankes o swoich marzeniach z dzieciństwa