Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/12]

10 powodów, dla których kochamy Zieloną Górę. Przeczytaj i dodaj swoje powody, bo przecież to Twoje miasto!

Zielona Góra to bardzo dobre miejsce do życia - uważa wielu zielonogórzan. Zapytani o to, co konkretnie sobie cenią, wymieniali różne rzeczy, osoby i wydarzenia.



Co się najczęściej powtarzało? Ano właśnie te 10 powodów, które Państwu przedstawiamy. I liczymy na to, że każdy z nas dołoży co najmniej jeszcze 10 powodów, dlaczego kochamy Zieloną Górę. Przeklikaj 10 zdjęć, czytając pod nimi podpisy, a dowiesz się, co najbardziej cenią zielonogórzanie.

WIDEO: Najstarsze obiekty w Zielonej Górze