Flis Odrzański w Cigacicach. Co będzie się tam działo?

W piątek, 9 lipca, w Cigacicach, będzie się działo. Uczestnicy Flisu Odrzańskiego zawiną do portu. Przygotowano sporo atrakcji.



To już 25. edycja Flisu Odrzańskiego, która ruszyła 1 lipca. Na liczącej 414 kilometrów trasie do Szczecina są przystanki w Lubuskiem. W piątek rano uczestnicy spływu wypłynęli z Nowej Soli, ok. 13 minęli Milsko. Zatrzymają się w Cigacicach.



O 14.00 w Porcie Cigacice rozpoczął się Bazar Rzeka, a o 15.00 ruszy pierwszy pokaz kulinarny (drugi o 17.00) – „Rarytas Lubuski w kuchni”. Motywem przewodnim pokazu będą warzywa, zioła i wołowina.



O 15.45 rozpocznie się prelekcja na temat ziół i ziołolecznictwa. O godzinie 17.00 odbędzie się oficjalne powitanie Filsu Odrzańskiego z odśpiewaniem Hymnu Flisu.



Na godz. 19.00 zaplanowano koncert Michała Zygmunta „Dźwięki Odry”, a na 20.30 koncert Orkiestry Tanecznej Wihajster. O 21.30 rozpocznie się zabawa z DJ Żabą.



W sobotę, 10 lipca o 12.00 odbędzie się spotkanie w Nietkowie, o 14.00 w Będowie, a o 18.00 w Gostchorzu. W niedzielę, 11 lipca o 8.00 - przystanek w Krośnie Odrzańskim.



Wideo: Flis mija Milsko