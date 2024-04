Ryk silników i wspólna modlitwa. Lubuscy motocykliści rozpoczną sezon pielgrzymką

Dużo motocykli i potężny ryk silników

Już od dwunastu lat miłośnicy jednośladów z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej spotykają się na wspólnej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Motocyklowy zlot, który tradycyjnie organizowany jest w ostatnią niedzielę kwietnia, to okazja do tego, aby prosić o błogosławieństwo, a jednocześnie wspólnie cieszyć się pasji, jaką jest miłość do jednośladów.