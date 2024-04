Turniej Puchar Tymbarku: Prawie 400 lubuskich drużyn zgłosiło się do rywalizacji. Najlepsi zagrają w Ośnie Lubuskim

W województwie lubuskim właśnie zakończyły się gminne i powiatowe rozgrywki XXIV edycji turnieju Puchar Tymbarku. Finał wojewódzki rozegrany zostanie 13 i 14 maja w Ośnie Lubuskim.

Wystartowało prawie 400 lubuskich drużyn

Do tegorocznej edycji w województwie lubuskim zgłosiło się 397 drużyn. Na poszczególne kategorie liczba ta rozbija się w następujący sposób: dziewczęta – U8: 28 zespołów, U10: 42, U12: 46; chłopcy – U8: 57 drużyn, U10: 102, U12: 122. Dla porównanie, przed rokiem do rywalizacji zgłoszono 419 lubuskich ekip.

Zespoły najpierw rywalizowały w gminach i powiatach, najlepsi zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego, który odbędzie się na stadionie przy ul. Sportowej w Ośnie Lubuskim, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywa IV-ligowa Spójnia. 13 maja do rywalizacji przystąpią zespoły w kategorii U12 i U10 (dziewczęta), a dzień później – U8 i U10 (chłopcy).

W nagrodę spotkanie z reprezentacją Polski

Turniej Puchar Tymbarku to największe wydarzenie piłkarskie dla dzieci w Europie, w którym do tej pory wzięło udział ponad 2,5 miliona dziewcząt i chłopców z naszego kraju. Organizatorem rozgrywek jest Polski Związek Piłki Nożnej, a głównym sponsorem firma Tymbark. Turniej jest jedną z najszybciej rozwijających się inicjatyw Grassroots w Polsce, to wielkie wydarzenie piłkarskie dla dzieci w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8, 10 i 12.

Młode piłkarki i młodzi piłkarze grają na boiskach w całym kraju o wymarzoną nagrodę – spotkanie z reprezentacją Polski. Do finałów ogólnopolskich w Warszawie zakwalifikuje się 16 najlepszych drużyn (po jednej z każdego regionu) w kategoriach U10 i U12 dziewczynek i chłopców. Rozgrywki U8 kończą się na etapie regionalnym. Decydujące mecze odbędą się na stadionie PGE Narodowym – 10 czerwca przed meczem Polska – Turcja. Zwycięzcy Pucharu Tymbarku zostaną zaproszeni na mecz reprezentacji Polski, ale też będą mieli możliwość zadania pytań swoim idolom podczas specjalnego spotkania z zawodnikami kadry.

Z Pucharu Tymbarku na Euro 2024

Turniej Puchar Tymbarku pełni bardzo ważną funkcję w szkoleniu i skautingu dzieci. Świadczy o tym m.in. fakt, że aż 11 reprezentantów Polski, którzy wywalczyli awans na Euro 2024, brało udział w tych rozgrywkach. Pierwsze kroki w piłkarskim świecie w Pucharze Tymbarku stawiali: Piotr Zieliński, Krzysztof Piątek, Adam Buksa, Sebastian Szymański, Jakub Moder, Damian Szymański, Bartosz Slisz, Bartosz Salamon, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszyński czy pochodzący ze Świebodzina Tymoteusz Puchacz.

Paulina Dudek lubuską perełką Pucharu Tymbarku

W Pucharze Tymbarku udział brało wielu piłkarzy i piłkarek, grających w topowych klubach europejskich. Doskonałym przykładem jest Paulina Dudek - lubuska perełka Pucharu Tymbarku, obecnie zawodniczka Paris Saint-Germain.

Paulina Dudek urodziła się w Gorzowie, ale pierwsze kroki na boisku stawiała w Słubicach. Jednak w 2007 roku, jako 10-latka w ogólnopolskim finale turnieju o Puchar Tymbarku triumfowała z ekipą MUKS Stilon Gorzów i w nagrodę razem ze swoją z drużyną odwiedziła Barcelonę. W latach 2012-2014 Paulina Dudek grała w I-ligowej drużynie TKKF Stilon. Wtedy też zadebiutowała w młodzieżowej reprezentacji Polski, z którą wygrała mistrzostwa Europy w kategorii U17. Szybko wdarła się do „dorosłej” kadry narodowej, a po przejściu do Medyka Konin zdobyła z tym klubem mistrzostwo i Puchar Polski. A z zespołem Paris Saint-Germain dotarła do półfinału Ligi Mistrzyń. Dwukrotnie, w latach 2020-2021, wygrała plebiscyt tygodnika „Piłka Nożna” na najlepszą polską piłkarkę.

