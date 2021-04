Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Kobieta prowadziła mercedesa, mając ponad dwa promile alkoholu! Wpadła do rowu, pomocy udzielili jej ratownicy medyczni

Kobieta siedząca za kierownicą mercedesa, mając ponad dwa promile alkoholu w organizmie, nie była w stanie zapanować nad pojazdem, którym wjechała do rowu. Świadkami zdarzenia byli ratownicy medyczni, którzy udzielili jej pomocy.



Ratownicy Medyczni z nowosolskiego Pogotowia Ratunkowego jadąc na zdarzenie, byli świadkami sytuacji, podczas której kierująca mercedesem straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu. Ratownicy, którzy zatrzymali się, aby udzielić jej pomocy, od razu wyczuli od kierującej woń alkoholu, więc na miejsce wezwali policję.



Funkcjonariusze szybko przyjechali na miejsce, gdzie potwierdzili zgłoszenie. - Zbadali stan trzeźwości kobiety i okazało się, że miała ponad dwa promile alkoholu w organizmie, więc nic dziwnego, że nie mogła zapanować nad pojazdem. Policjanci zatrzymali nowosolance prawo jazdy - mówi sierżant sztabowy Justyna Sęczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.



Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie doznał poważnych obrażeń. Kobieta po wytrzeźwieniu usłyszała zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Kodeks karny za to przewinienie przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata i obligatoryjnie karę finansową. - Nowosolscy policjanci apelują o rozwagę, a ratownikom medycznym dziękują za szybką i skuteczną reakcję - mówi J. Sęczkowska.



